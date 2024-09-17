Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії (Оновлено)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії. Серед 27 членів комісії, декілька політиків обійматимуть ключові для України посади, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція Euronews.

Зокрема, Кая Каллас (Естонія) призначена Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Андрюс Кубілюс (Литва) стане Єврокомісаром з питань оборони та космосу. За словами фон дер Ляєн, він зосередиться на розвитку Європейського оборонного союзу та зміцненні оборонно-промислового потенціалу.

Марта Кос (Словенія) обійме посаду Єврокомісара з питань розширення і працюватиме над підтримкою України та допомогою країнам-кандидатам у підготовці до вступу в ЄС.

Пьотр Серафін (Польща) стане Єврокомісаром з питань бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління, а Крістоф Хансен (Люксембург) - Єврокомісаром з питань сільського господарства та продовольства.

Особливу увагу привертає створення нової посади Єврокомісара з питань Середземномор’я, яку обійме Дубравка Шуїця (Хорватія).

Кандидатуру кожного з членів Єврокомісії, окрім фон дер Ляйєн, ще має затвердити Європейський парламент.

"Очікується, що наприкінці вересня та в жовтні кожен номінований комісар зіткнеться з багатогодинним обговоренням у Європейському парламенті. Як правило, принаймні один комісар може провалити тест (останнього разу тест провалили троє)", - зазначає Politico.

Ключові для України фігури в новому складі Єврокомісії

Кая Каллас - Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки

Естонський політик, прем'єр-міністр Естонії у 2021-2024 роках, пішла з посади після оголошення її кандидатури як майбутнього члена Єврокомісії. Під час роботи прем'єром Естонії відзначилась активною політичною, дипломатичною та військовою підтримкою України у протистоянні з російськими агресорами, а також української інтеграції в Євросоюз і НАТО. Була оголошена в розшук російським МВС через "наругу над історичною пам'яттю та ворожість до Росії".

Андрюс Кубілюс – Єврокомісар з питань оборони та космосу

Литовський політик, двічі прем'єр-міністр країни у 1999-2000 та 2008-2012 роках, наприкінці 1980-х років брав участь у литовському визвольному русі. З 2019 року - депутат Європарламенту. Займає активну проукраїнську позицію, публічно лобіював розширення європейської воєнної допомоги Україні та її інтеграцію до ЄС і НАТО.

"Він працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та зміцненням інвестиційного та промислового потенціалу", - заявила Урсула фон дер Ляєн, представляючи його кандидатуру.

Марта Кос – Єврокомісар з питань розширення

Словенський дипломат і політик, колишня журналістка. Екс-посол Словенії у Німеччині та Швейцарії. У 2022 балотувалась на посаду президента країни, але зняла свою кандидатуру.

Протягом кар'єри активно просувала тему захисту прав жінок. У попередньому складі Єврокомісії цю посаду займав Олівер Варгеї з Угорщини, який подеколи намагався реалізовувати скептичний підхід Будапешта до євроінтеграції України.

"Кос працюватиме над підтримкою України та продовженням роботи з відновлення, а також підтримкою країн-кандидатів у підготовці до їх вступу", - зазначила фон дер Ляєн.

Крістоф Хансен – Єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства

Політик з Люксембургу, виходець із фермерської родини. У 2018-2023 роках був депутатом Європарламенту, згодом став депутатом люксембурзького парламенту. Ця посада важлива для України з огляду на чутливість теми з аграрним експортом до ЄС, що вже призводило до гострих суперечок з країнами-членами Євросоюзу, зокрема з Польщею.

Вибори в ЄС

У червні пройшли вибори до Європарламенту, після яких відбулося оновлення керівництва ключових європейських інституцій.

Урсула фон дер Ляєн була переобрана на посаду голови Європейської комісії на другий термін. Її кандидатуру підтримали 401 депутат Європарламенту. Вона продовжить очолювати Єврокомісію протягом наступних п'яти років.

Роберта Мецола також була переобрана на посаду президентки Європейського парламенту.