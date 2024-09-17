Медведєв запропонував створити базу ворогів Росії, які підлягають знищенню
Заступник голови Радбезу Росії, третій президент країни Дмитро Медведєв запропонував створити базу "ворогів" Росії, які "підлягають знищенню", повідомляє Ділова столиця.
Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.
"Треба використовувати відому зброю противника. Незважаючи на низку очевидних правових питань, варто подумати про створення відкритої громадської бази наших ворогів із зазначенням їхніх персональних даних. Для цілком прикладних цілей", — написав заступник голови радбезу РФ.
За словами Медведєва, в історії було багато прикладів, коли "помста мала відкладений характер", такі як Лев Троцький, Степан Бандера та український націоналіст Євген Коновалець.
Усіх їх було вбито внаслідок дій радянської розвідки.
"Ну і щоб кожна тварюка, незалежно від її нації, віри, громадянства і посади, яка вчинила злочин проти нашої країни і наших людей, або будь-яка відбита мерзота, просто кричить: "Убивайте в Курську мирних громадян!", знали: за ними прийдуть ", — зазначив Медведєв.
Він додав, що Росії треба ретельно готуватися до ракетних ударів зарубіжною зброєю територією країни, до якої закликає "русофобна нечисть".
Нагадаємо, у серпні 2023 року представник Російської православної церкви, священиків якої за часів Сталіна репресували, освятив восьмиметровий пам'ятник диктатору у Великих Луках Псковської області РФ.