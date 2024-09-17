Заступник голови Радбезу Росії, третій президент країни Дмитро Медведєв запропонував створити базу "ворогів" Росії, які "підлягають знищенню", повідомляє Ділова столиця.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

"Треба використовувати відому зброю противника. Незважаючи на низку очевидних правових питань, варто подумати про створення відкритої громадської бази наших ворогів із зазначенням їхніх персональних даних. Для цілком прикладних цілей" , — написав заступник голови радбезу РФ.

За словами Медведєва, в історії було багато прикладів, коли "помста мала відкладений характер", такі як Лев Троцький, Степан Бандера та український націоналіст Євген Коновалець.

Усіх їх було вбито внаслідок дій радянської розвідки.

"Ну і щоб кожна тварюка, незалежно від її нації, віри, громадянства і посади, яка вчинила злочин проти нашої країни і наших людей, або будь-яка відбита мерзота, просто кричить: "Убивайте в Курську мирних громадян!", знали: за ними прийдуть " , — зазначив Медведєв.

Він додав, що Росії треба ретельно готуватися до ракетних ударів зарубіжною зброєю територією країни, до якої закликає "русофобна нечисть".

Нагадаємо, у серпні 2023 року представник Російської православної церкви, священиків якої за часів Сталіна репресували, освятив восьмиметровий пам'ятник диктатору у Великих Луках Псковської області РФ.