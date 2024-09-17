Amazon повністю повертає співробітників до роботи в офісі

Amazon просить співробітників компанії працювати в офісі п’ять днів на тиждень. Про це йдеться у службовій записці генерального директора Енді Джассі, повідомляє Mezha Media.

За його словами, працівники повинні будуть перебувати в офісі п’ять днів на тиждень “за відсутності пом’якшувальних обставин” або якщо вони не мають відповідних виняткових дозволів.

“До пандемії не було данністю, що люди можуть працювати віддалено два дні на тиждень, і це також буде вірно в майбутньому – ми очікуємо, що люди будуть перебувати в офісі за відсутності пом’якшувальних обставин” , – зазначив Енді Джассі.

Amazon дає співробітникам час до 2 січня 2025 року, щоб вони почали дотримуватися нової політики.

Це рішення суттєво відрізняється від попередньої позиції Amazon щодо повернення до робочих місць, яка вимагала від працівників перебувати в офісі щонайменше три дні на тиждень.

До слова, недавно Zoom провела опитування своїх клієнтів та виявила, що переважна більшість опитуваних (83%) вважає себе значно продуктивнішими в умовах гібридної або віддаленої роботи.