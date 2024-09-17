Гарріс може програти на виборах попри перемогу на дебатах — ЗМІ

Без сумніву, віцепрезидент Камала Гарріс здобула перемогу під час дебатів з Дональдом Трампом 10 вересня. У протистоянні з Камалою Гарріс колишній президент Трамп втратив самоконтроль, часто переходив в оборону та злився. Дійсно, Гарріс вдалося зачепити за живе його на самому початку. Вона перевершила всі очікування перед дебатами й зробила переконливий аргумент на користь свого лідерства, відповідаючи на питання про аборти, охорону здоров'я та зміну клімату влучно, повідомляє Дзеркало тижня.

Однак опитування до і після дебатів свідчать про те, що, хоча виборці в переважній більшості визнають перемогу Гарріс, це не призвело до відповідного зростання рейтингу віцепрезидента, а отже, навряд чи матиме якийсь помітний вплив.

Інакше кажучи, найближчі дні й тижні цілком можуть нагадувати період після Національного з'їзду Демократичної партії, коли позитивне висвітлення діяльності Гарріс домінувало в ЗМІ, але не призвело до різкого відриву від Трампа в опитуваннях, оскільки перегони залишалися напруженими, зазначає Дуглас Шон, політичний консультант у газеті The Hill.

"У сукупності ранні опитування після перших (і, ймовірно, єдиних) президентських дебатів переконливо свідчать про те, що кандидати не зробили багато для того, щоб змінити свою ситуацію" , — пише Шон.

Нагадаємо, що попри те, що багато хто вважав, що Камала Гарріс перемогла Дональда Трампа на дебатах, члени її партії поки що не поспішають заявляти про перемогу. Перегони за Білий дім все ще тривають, і у демократів є ще багато роботи, якщо вони сподіваються не дати колишньому президенту Трампу перемогти на виборах.