В ЄC запустили першу альтернативу App Store для користувачів iPhone

Альтернативний магазин застосунків Setapp Mobile став доступним у відкритій бета-версії для користувачів iPhone у Євросоюзі. ﻿, повідомляє Ліга.net.

На момент запуску в ньому представлено 50 застосунків, орієнтованих на підвищення продуктивності та організацію повсякденного життя. Серед них є вже відомі програми, як-от планувальник Tripsy та інструмент для створення карт думок MindNode, які можна знайти і в офіційному App Store. Проте розробник Setapp, компанія MacPaw, стверджує, що їхній магазин пропонує спрощений інтерфейс та чесну модель оплати для розробників на основі продуктивності застосунків.

Спочатку Setapp був створений як ринок програм для macOS, а згодом розробники випустили версію для мобільних пристроїв на iOS. Setapp Mobile стартував у закритій бета-версії у травні після ухвалення Закону про цифрові ринки ЄС, що змусив Apple підтримати сторонні магазини застосунків на iPhone.

Для участі у відкритій бета-версії Setapp Mobile потрібна версія iOS 17.4 або новіша, а також Apple ID, зареєстрований у ЄС. Нові користувачі з Європи можуть скористатися семиденною безплатною пробною версією плану "iOS Advanced" вартістю $9.99 або €9.49 на місяць. Цей план дозволяє завантажувати застосунки для iPhone як через Setapp Mobile, так і через десктопну та вебверсію платформи. Багато застосунків також доступні безплатно в офіційному App Store.