FT: Ізраїль розширив цілі своєї операції в Секторі Гази

Ізраїль розширив цілі своєї майже річної кампанії в Газі, включивши до них захист північного фронту проти "Хезболли", що посилює побоювання ескалації конфлікту з цим ліванським бойовим угрупованням, повідомляє Дзеркало тижня.

Кабінет безпеки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу сьогодні вранці проголосував за те, щоб додати "безпечне повернення жителів півночі до своїх домівок" до цілей війни, повідомили в офісі Нетаньягу.

Аналітики вважають, що це рішення знаменує собою зміну пріоритетів Армії оборони Ізраїля на тлі триваючої війни проти бойовиків ХАМАС в Газі, пише Financial Times.

Під час щотижневого засідання Кабінету міністрів 15 вересня Нетаньягу виступив з найбільш різкими коментарями щодо "Хезболли", заявивши, що він з розумінням ставиться до "страждань" жителів півночі Ізраїля і пообіцявши, що "нинішня ситуація не буде продовжуватися".