У Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту: евакуювали 300 осіб

У Румунії невідомий розлив запалювальну суміш у вхідній зоні будівлі парламенту та спричинив пожежу, з будівлі евакуювали 300 осіб, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Digi24.

Інцидент стався після обіду біля входу для відвідувачів до Палати депутатів. Невідомий розлив там пальне і спричинив пожежу. З будівлі евакуювали 300 осіб, ніхто не постраждав, а пожежу швидко загасили.

Incendiu la Palatul Parlamentului, în zona de acces pentru vizitatori https://t.co/8MpNcMLgIN pic.twitter.com/jrRJ40XEHd — AGERPRES (@agerpres) September 17, 2024

Поліція Бухареста повідомила, що, за першими висновками, "після спонтанного конфлікту чоловік-відвідувач кинув запалювальну суміш", пожежа сталася у залі для відвідувачів. За фактом інциденту продовжується розслідування.

Пожежна служба повідомила, що пожежа встигла охопити площу близько 30 квадратних метрів, горів текстиль та офісне приладдя".

Нагадаємо, восени 2023 року в Албанії опозиційні депутати спричинили пожежу у сесійній залі.

У Франції влітку цього року чоловік прийшов у мерію міста з каністрою бензину, розлив його і спробував підпалити; його зупинили.