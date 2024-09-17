У Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту: евакуювали 300 осіб
У Румунії невідомий розлив запалювальну суміш у вхідній зоні будівлі парламенту та спричинив пожежу, з будівлі евакуювали 300 осіб, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє Digi24.
Інцидент стався після обіду біля входу для відвідувачів до Палати депутатів. Невідомий розлив там пальне і спричинив пожежу. З будівлі евакуювали 300 осіб, ніхто не постраждав, а пожежу швидко загасили.
Поліція Бухареста повідомила, що, за першими висновками, "після спонтанного конфлікту чоловік-відвідувач кинув запалювальну суміш", пожежа сталася у залі для відвідувачів. За фактом інциденту продовжується розслідування.
Пожежна служба повідомила, що пожежа встигла охопити площу близько 30 квадратних метрів, горів текстиль та офісне приладдя".
Нагадаємо, восени 2023 року в Албанії опозиційні депутати спричинили пожежу у сесійній залі.
У Франції влітку цього року чоловік прийшов у мерію міста з каністрою бензину, розлив його і спробував підпалити; його зупинили.