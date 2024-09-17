ГБР перерахувало державі 104 млн, вилучених у депутата Рівненської облради

Державне бюро розслідувань перерахувало до державного бюджету 104 мільйони гривень, вилучені у депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича під час розслідування.﻿ З посиланням на пресслужбу ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином ДБР виконало рішення Вищого антикорупційного суду в справі про незаконне збагачення депутата Рівненської облради.

У листопаді 2023 року слідчі ДБР виявили у депутата, який був також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України" незадекларовані статки на мільйони доларів.

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

Депутату було повідомлено про підозру та взято під варту. Пізніше Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Національним антикорупційним бюро України. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на початку травня 2024 року уклали угоду про визнання винуватості з підозрюваним.

Вже 29 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду та визначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням у 3 роки та визначив розмір коштів, що підлягають спеціальній конфіскації: 1 340 087,97 дол. США, 1 034 615 Євро та 1 561 800 грн, що по курсу Нацбанку становить 104 мільйони 311 тис. 474 гривень.