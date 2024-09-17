Верховний Суд підтвердив 4,5 роки позбавлення волі експосадовцю Міноборони

Верховний Суд підтвердив вирок у вигляді 4,5 роки позбавлення волі колишньому посадовцю Міноборони. З посиланням на дані Центру протидії корупції, повідомляє Лівий берег.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок ексзаступнику начальника управління Міноборони Дмитру Комасі, якого визнали винуватим у пропозиції надання 24 млн грн хабаря.

Гроші пропонувались за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об’єкту спецпризначення Збройних Сил України.

Позитивний аудит дозволив би компанії, яка будувала об’єкт, отримати повну оплату контракту у понад 400 млн грн та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

Таким чином, Комаха засуджений до 4 років 6 місяців позбавлення волі. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше Апеляція ВАКС задовольнила скаргу викривача у цій справі про виплату йому винагороди у 1,6 млн грн.