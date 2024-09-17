У Польщі здивувалися через претензії Зеленського на переговорах у Києві – ЗМІ

Колумніст і журналіст польського видання Onet Вітольд Юраш із посиланням на джерела стверджує, що польська делегація була здивована стилем спілкування президента України Володимира Зеленського на переговорах у Києві минулого тижня. З посиланням на колонку Юраша на сайті Onet, повідомляє Європейська правда.

Під час переговорів польської делегації на чолі з главою МЗС Радославом Сікорським, як стверджується, Зеленський нібито звинуватив Польщу в недостатній підтримці у переговорах про вступ до ЄС.

Також український президент начебто висловив обурення, що Польща не надає достатньо військової техніки, бо "не бажає цього робити" (цитата з матеріалу), та не збиває російські ракети і дрони, поки ті перебувають у повітряному просторі України.

Аргументи Сікорського про те, що Польща не буде задіювати свою протиповітряну оборону без координації з НАТО, Зеленського нібито не переконали, пише Вітольд Юраш.

Суперечка між поляками та президентом України також виникла через питання Волині. Зеленський, ідеться в колонці, начебто заявив, що Варшава використовує цю тему через внутрішню політику. Аргумент Сікорського про те, що Україна повинна ставитися до ексгумацій і поховань як до християнського жесту, нібито не переконав Зеленського.

"За свідченнями учасників розмови, які вдалося отримати Onet, атмосфера в якийсь момент була настільки поганою, що можна було навіть говорити про скандал" , – зазначає Юраш.

Він зауважує, що в цей час також була присутня литовська делегація на чолі з главою МЗС Габріелюсом Ландсбергісом, яка "не намагалася підтримати польського міністра".

Українські посадовці, з якими поспілкувався Onet, намагались представити розмову так, ніби в напруженій атмосфері був винен глава МЗС Польщі, каже колумніст.

"Перебіг зустрічі глави польської дипломатії з українським президентом свідчить про те, що відносини Варшави з Києвом, на жаль, перебувають у кризовому стані. Польські учасники зустрічі виглядали, м'яко кажучи, здивованими стилем, в якому президент Зеленський вів розмову" , – констатується в колонці Юраша.

Він також зазначає, що кілька польських учасників делегації, яка була в Києві, намагались переконати його не публікувати колонку, тому що "польсько-українську напруженість взагалі не варто обговорювати публічно".