В "Укренерго" повідомили, що у середу відключень світла не буде

В Україні у середу, 18 вересня, графіки відключення світла не будуть застосовуватись. Попри це, українців просять економно споживати електроенергію.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Завтра, 18 вересня, заходи обмеження не прогнозуються" , - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, востаннє графіки відключень були задіяні 12 вересня в період з 13:00 до 00:00. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Попри те, що, графіки діяти не будуть, українців просять раціонально користуватися електроенергією та уникати одночасного ввімкнення кількох енергоємних приладів, особливо під час пікових годин з 16:00 до 22:00.