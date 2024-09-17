США ознайомилися з планом Зеленського щодо закінчення війни

США ознайомлені з планом завершення війни президента Володимира Зеленського. У Вашингтоні вважають, що він "викладає стратегію та план, які можуть працювати". З посиланням на постійну представницю США в ООН Лінду Томас-Грінфілд, повідомляє Голос Америки.

"І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому [плану], спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу" , — заявила дипломатка на пресконференції, присвяченій початку 79 Генасамблеї ООН.

Вона також підкреслила, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. За її словами, це те, над чим адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена працює з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Зеленський заявляв, що план перемоги України готовий на 90%. Він додав, що планує показати його союзникам наступного тижня.

Нагадаємо, план перемоги Зеленського складається з чотирьох пунктів, ще один знадобиться після війни. За словами президента, "мова про геополітичне місце для України", а також "дуже сильну військову підтримку".