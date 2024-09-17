Міноборони оголосило про масштабні перевірки організації харчування військових

Міністерство оборони перевіряє систему організації харчування військових на північному, східному та південному напрямках.﻿ З посиланням на пресслужбу Міноборони, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, до перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

"Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання" , – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.