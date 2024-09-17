Низка союзників України розглядає кінець війни переговорами у 2025 році - Bloomberg

Деякі союзники України, вибудовуючи стратегію на наступний рік, обговорюють можливість завершення війни шляхом переговорів. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних західних посадовців, ознайомлених з цим питанням, повідомляє Ліга.net.

Співрозмовники розповіли, що частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися війна. І це викликає в деяких західних столицях побоювання, що українські воїни будуть змушені передчасно припинити вогонь.

Тому офіційні особи в країнах Заходу в межах стратегії на 2025 рік почали більш серйозно розглядати завершення війни між Україною та Росією шляхом переговорів. Водночас західні посадовці дали зрозуміти, що остаточне рішення має ухвалювати Київ, і тиску на президента Володимира Зеленського немає.

Водночас український лідер непохитний у тому, що передання територій Росії є неприпустимим, і, враховуючи небажання Москви згорнути свої амбіції, реальні перспективи переговорів здаються віддаленими, пишуть журналісти.

У матеріалі йдеться, що, оскільки наближається зима, а на полі бою мало ознак прориву, це спонукає посадовців країн-союзників почати шукати дипломатичні шляхи для виходу з глухого кута.

Журналісти зазначили, що переговори про припинення війни стикаються з низкою проблем. Основне завдання полягає в тому, щоб знайти механізми, які гарантуватимуть, що Україна не залишиться вразливою перед майбутньою агресією з боку Росії, і водночас забезпечити, що західні союзники не будуть втягнуті в прямий конфлікт із Кремлем.