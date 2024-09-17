МЗС закликало світ не пов'язувати підозрюваного у замаху на Трампа з Україною

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство утриматися від штучної прив'язки підозрюваного у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа Райана Уеслі Рута, попри його підтримку України у війні проти Росії. Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє Суспільне.

«Так, ми бачимо із новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України» , - зазначив Тихий.

Він також наголосив, що Україна рішуче засуджує будь-які форми політичного насильства та цей «злочинний акт».