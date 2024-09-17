У ЗСУ спростували дані ISW про захід українців на агрегатний завод у Вовчанську

Станом на 17 вересня на території Вовчанського агрегатного заводу продовжують перебувати військовослужбовці РФ. Про це сказав представник оперативно-тактичного угруповання Харків Віталій Саранцев, повідомляє Суспільне.

Раніше, 16 вересня, Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що українські сили могли звільнити завод, ґрунтуючись на відео, яке розповсюдили так звані російські військові кори.

«На геолокованих кадрах, опублікованих 16 вересня, видно, як війська РФ намагаються завдавати ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська. Це вказує на те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на території заводу, де раніше знаходилися російські окупанти» , — йшлося у публікації ISW.

Проте представник ОТУ Харків спростував цю інформацію. За його словами, українські війська не займають позицій на підприємстві, а в будинках все ще знаходяться російські військові, які там заблоковані з травня.