Україна провела консультації з ЄС щодо транспортної політики

Україна та Європейська комісія провели перші секторальні консультації щодо транспортної політики у рамках підготовки до офіційних переговорів про вступ країни до ЄС. З посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України, повідомляє Корреспондент.

Секторальні консультації - це підготовка до двосторонньої зустрічі між Україною та Європейською комісією щодо окремих розділів переговорів.

Участь у зустрічі взяли в​​іцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач та представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Під час консультацій учасники погодили подальший алгоритм підготовки до двосторонньої зустрічі в межах скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 14 Транспортна політика.

Зазначається, що наступні місяці сторони будуть працювати над всіма напрямками розділу, щоб виявити ключові прогалини та напрацювати рамки наближення законодавства у цих сферах. Далі відбудеться здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за відповідним переговорним розділом.

Нагадаємо, Кабмін затвердив документ, який створює правові підстави для продовження угоди про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом. Угода буде подовжена до кінця червня 2025 року. Кабінет міністрів працює над тим, аби зробити її безтерміновою.

Також повідомлялося, що Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України передав Єврокомісії звіт України в межах Пакета розширення ЄС 2024 року.