Міноборони Італії анонсувало передачу Україні Samp-T до кінця вересня

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, коли Україна отримає ще одну систему ППО Samp-T. З посиланням на Rai News, повідомляє Лівий берег.

“До кінця місяця нова система Samp-T буде доставлена в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки” , - сказав Крозетто.

Він заявив про це у своїй завершальній промові на конференції “Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною”.

Міністр послався при цьому на останній пакет допомоги Києву, який містив систему протиповітряної оборони Samp-T.