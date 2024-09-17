Головний інспектор Пентагону заявив, що Україна є найголовнішим напрямком

Генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч стверджує, що нагляд за допомогою, наданою Україні, є «роботою номер один» та найбільшим пріоритетом для нього і його команди, яка працює за напрямами, що охоплюють цілий світ, повідомляє Голос Америки.

«У світі багато чого відбувається, що вимагає реакції Пентагону. Але Україна - однозначно це робота №1. Я завжди кажу, що це найбільший пріоритет моєї служби та моїх колег» , - зазначив Сторч.

Він поінформував, що до роботи офісу Генерального інспектора Пентагону на українському напрямі залучені понад 200 людей. Це включає, в тому числі близько трьох десятків службовців у регіоні.

«Ми маємо кілька представництв у Німеччині, людей у Польщі, маємо слідчих та спостерігачів за програмами в посольстві в Києві. Якщо додати наших партнерів з інспекцій Держдепу та USAID – загалом це буде 300-400 людей від уряду США» , - зазначив Сторч.

Він також позитивно відзначив взаємодію з українського боку.

«Без виключень вони визнають важливість надавати нам необхідну для нагляду інформацію, щоби забезпечити підзвітність і, щиро кажучи, щоби про це знали ті, хто ухвалюють рішення у Вашингтоні» , - розповів генінспектор Пентагону.

Він зауважив, що нерідко буває на Капітолійському пагорбі, і його часто запитують, чи отримує американська сторона необхідну інформацію.