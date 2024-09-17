У МЗС анонсували перше закордонне турне Андрія Сибіги

У середу, 18 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Румунії. З посиланням на пресслужбу МЗС, повідомляє Новое время.

Зазначається, що під час візиту Сибіга проведе двосторонні переговори з румунською колегою Лумініцою Одобеску та іншими високопосадовцями.

На зустрічі політики обговорять підтримку оборонних спроможностей України та енергетичну стійкість. Окрім цього, серед основних тем переговорів буде просування України на шляху до вступу в Євросоюз та НАТО й втілення Формули миру. Також обговорюватиметься Чорноморська безпека та захист законних прав та інтересів громадян України в Румунії, повідомили у відомстві.

У МЗС зазначили, що з візиту до Румунії Андрій Сибіга розпочне регіональне турне низкою сусідніх країн. Воно стане його першим закордонним турне після призначення на посаду.

У відомстві зауважили, що такий вибір першого закордонного турне символізує налаштованість України на розвиток «конструктивної, передбачуваної та взаємовигідної політики добросусідства», що є важливим у контексті вступу України до ЄС і НАТО.



