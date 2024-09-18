У Тверській області РФ горить склад боєприпасів, населення евакуюють

У ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа та детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення, повідомляє Українська правда.

За інформацією місцевої влади, сили ППО продовжують відбиття масової атаки безпілотників у небі над містом.

Руденя ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області - Західну Двіну.

Місцеві жителі повідомляють, що атаковано склад із боєприпасами. На відео видно пожежу та чути детонацію.

Раніше місцева влада повідомила, що в місті "внаслідок падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа.

Цієї ночі про вибухи також повідомляли у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії.