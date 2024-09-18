У Держдепі заявили, що ознайомилися з "елементами" Плану перемоги України

Представники Державного департаменту США ознайомилися з елементами Плану перемоги України під час візиту до Києва минулого тижня. Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Українська правда.

"Нас ознайомили з елементами плану, коли ми були в Києві минулого тижня, і так, ми поділяємо оцінку Томас-Грінфілд (постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд – ред.). Як сказав президент Зеленський, він з нетерпінням чекає на детальне представлення цього плану президенту (США Джо Байдену – ред.) найближчими днями і тижнями, і я думаю, що ми дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж робити якісь подальші висновки щодо нього" , – повідомив Міллер.

На запитання, чи існують часові рамки, пов'язані з реалізацією цього плану, Міллер відповів:

"Я думаю, що я повинен дозволити президенту Зеленському – зрештою це його план – розповісти про його деталі".

Нагадаємо, 16 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України у війні готовий на 90%. Також він зазначив, що наступного тижня Україна планує представити цей План перемоги своїм міжнародним союзникам.

Пізніше Зеленський говорив, що план містить чотири пункти про посилення військової підтримки України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американська сторона вже ознайомилась із новим українським планом Володимира Зеленського.