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Генштаб: Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів та 6 танків

Генштаб: Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів та 6 танків
Фото: Міноборони

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 637 010 окупантів, 1130 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 18 вересня склали:

  • особового складу ‒ близько 637 010 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8691 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17080 (+3) од,
  • артилерійських систем – 18154 (+25) од,
  • РСЗВ – 1188 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3109 (+18).

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