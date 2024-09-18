Генштаб: Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів та 6 танків
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 637 010 окупантів, 1130 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 18 вересня склали:
- особового складу ‒ близько 637 010 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8691 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17080 (+3) од,
- артилерійських систем – 18154 (+25) од,
- РСЗВ – 1188 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45) од,
- спеціальна техніка ‒ 3109 (+18).