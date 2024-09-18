У Міноборони РФ заявили, що збили 54 безпілотники, про Тверську область не згадали

Міноборони РФ заявило, що Росію атакували десятки українських дронів, 54 із них нібито збили над різними регіонами. Відомство не згадало Тверську область, де дрони атакували склад боєприпасів, унаслідок чого вирувала пожежа і було чути детонацію, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що 27 дронів нібито збили над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Бєлгородською і 1 – над Орловською областю.

Примітно, що Міноборони РФ не згадало у своєму звіті Тверську область, де вночі лунали вибухи.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа і детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення.

Місцеві жителі повідомляли, що дрони атакували склад із боєприпасами. У соцмережах є багато відео з пожежею і детонацією.

У місті Торопець у 2018 році побудували Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

Тодішній заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що арсенал відповідає найвищим світовим стандартам.

За його словами, кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.