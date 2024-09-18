DeepState: Росіяни просунулися в Гродівці та Українську на Донеччині

Російська армія має просування біля Стельмахівки, у Гродівці та Українську. Про це пише DeepState, повідомляє Лівий берег.

У районі Желанного Першого тривають бої. Ці населені пункти належать до Покровського напрямку.

Покровський і Курахівський напрямки – найважчі за кількістю зіткнень. За даними Генштабу, вчора Покровський знову мав найвищу кількість боїв – 51.

Раніше DeepState повідомляв﻿, що українські військові відновили положення біля Торського Донецької області. Водночас росіяни мали просування біля Колесниківки (Куп'янський напрямок), Невського, Новосадового (Лиманський напрямок), Новогродівки, в Гродівці (Покровський напрямок) та Желанному Першому (Курахівський напрямок).