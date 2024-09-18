ППО збила 46 "Шахедів", інші не досягли цілей – Повітряні сили

У ніч на 18 вересня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Сили ППО збили 46 "Шахедів", ще п'ять – локаційно втрачені, а один – полетів у Росію. Водночас ракети не досягли цілей під впливом засобів РЕБ, втім є пошкодження.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти вдарили трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та застосували 52 ударні БпЛА з районів Курська та Єйська (РФ).

"В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА. Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у Росію.

Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.