У Києві на заправці застрелили водія авто: підозрюваного затримали

На заправній станції у Святошинському районі Києва вранці 18 вересня застрелили водія авто, підозрюваного у вбивстві затримали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт НПУ.

"Подія сталась сьогодні (18 вересня – ред.) вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік".

На території міста ввели спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої спецпризначенні розшукали та затримали підозрюваного.

"Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження" , – повідомили у поліції.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. Зловмисника затримали, наразі з ним спілкуються правоохоронці.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.