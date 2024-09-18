Microsoft: РФ розповсюдила низку відео для дискредитації кампанії Гарріс

Спроби російського уряду щодо втручання в майбутні президентські вибори в США дедалі більше зміщуються до президентської кампанії віцепрезидетки Камали Гарріс. Про це йдеться в заяві Microsoft, повідомляє Лівий берег.

Зокрема, компанія знайшла докази, що дві “кремлівські” групи протягом останніх тижнів розповсюджували підроблені відео, що дискредитують Гарріс та її кампанію.

На одному з них прихильники Гарріс нападають на прихильників колишнього президента Дональда Трампа. На іншому акторка видавала себе за Гарріс під час фіктивного інциденту з наїздом і втечею. За даними Microsoft, кожне з цих відео отримало мільйони переглядів, а одне оприлюднили через фейкове видання новин у Сан-Франциско, щоб воно здавалося більш достовірним.

Групи також опублікували відео в соціальних мережах X і Telegram, на яких зображено фальшивий білборд Нью-Йорка з фальшивими “правилами Гaрріс”. Microsoft виявила, що це відео отримало понад 100 000 переглядів на X за перші години після публікації.

Microsoft повідомило про відео через два тижні після того, як Міністерство юстиції США видалило понад 30 веб-сайтів, пов’язаних із зусиллями Росії щодо впливу на вибори. Експерти компанії заявили, що Росія намагалася вже створити нові онлайн-ресурси і перемістити туди інформацію.

“Перехід до зосередження уваги на кампанії Гарріс-Волз відображає стратегічний крок Росії, спрямований на використання будь-яких уявних уразливостей нових кандидатів” , ‒ зазначив генеральний менеджер Центру аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс.

Китай також “у грі”

Росія “не самотня у своїй діяльності” ‒ Microsoft також помітила зусилля групи, пов’язаної з Китаєм і відомої як Storm-1852. Група поширювала контент у соціальних мережах ‒ як проти Гарріс, так і проти Байдена. Однак Microsoft виявила, що після виявлення цієї інформації поширення даних частково припинилося.

Раніше у вересні виявили поширення китайськими групами контенту, який використовує розбіжності в суспільстві США.

У Microsoft попередили, що така діяльність, ймовірно, триватиме до листопада, особливо з боку Росії. Компанія прогнозує, що Москва використовуватиме хакерські групи для посилення своїх повідомлень в Інтернеті, які можуть включати пропаганду, створену штучним інтелектом.