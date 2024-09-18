Офіцер ЗСУ намагався продати російській розвідці місця дислокації своєї бригади

Служба безпеки затримала на Донеччині 26-річного офіцера Збройних сил, який за один мільйон рублів збирався "злити" російським спецслужбам місця дислокації опорних та командних пунктів своєї бригади на Покровському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють СБУ, ОГП.

"Він (затриманий офіцер) готував серію повітряних ударів РФ по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. За даними військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога були опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді".

Під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав "злити" ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.

За це ворог запропонував грошову винагороду – 1 млн російських рублів. Втім, обіцяні кошти затриманий так і не отримав.

Під час затримання у підозрюваного виявлено та вилучено мобільний телефон, який використовувався для фіксації координат Сил оборони та відправки "звітів" ФСБ.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.