Meta загрожує антимонопольний штраф ЄС за "секретну рекламу" у Facebook – FT

Компанії Meta загрожує у Євросоюзі чималий штраф за її ймовірні спроби домінувати на ринку секретної реклами ‒ на тлі боротьби Брюсселю з антиконкурентною практикою серед найбільших світових технологічних компаній. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Лівий берег.

Регулятори ЄС нібито вважають, що материнська компанія Facebook пов’язує свої безкоштовні послуги Marketplace із соціальною мережею, намагаючись “підірвати” своїх конкурентів.

Рішення блоку може бути ухвалене вже у жовтні і стане одним із останніх розслідувань, які курує Маргрете Вестагер ‒ єврокомісар з питань конкуренції, що незабаром залишає свою посаду.

У самій Meta кажуть, що заяви Європейської комісії безпідставні, а компанія продовжує співпрацювати з регуляторними органами, щоб продемонструвати ‒ “наші інноваційні продукти є проспоживчими та проконкурентними”. Технологічний гігант стверджував, що Facebook Marketplace працює в умовах високої конкуренції та не використовує дані конкурентів на платформі, щоб конкурувати з ними.

Це антимонопольне розслідування було розпочато в 2019 році після звинувачень конкурентів у тому, що Facebook зловживає своїм домінуючим становищем, пропонуючи безкоштовні послуги, але одночасно отримуючи прибуток від даних (здебільшого від компаній), які він збирає на платформі.

У грудні 2022 року Європейська комісія надала перші висновки про те, що Meta спотворює конкуренцію на ринку онлайн-реклами, а також використовує дані, отримані від компаній безкоштовно, щоб потім продавати рекламу користувачам.

Компанія може оскаржити звинувачення. Якщо технічного гіганта визнають винним, йому можуть загрожувати штрафи в розмірі до 10% його світового річного доходу, який у 2023 році склав майже 135 мільярдів доларів. Однак регулятори зазвичай застосовують набагато менші санкції.