Посли країн G7 привітали схвалення Радою перезавантаження митниці

Посли країн "Групи семи" привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо перезавантаження митниці, повідомляє Європейська правда.

Посли спільно привітали ухвалення Радою законодавства для реформи митної служби.

"Боротьба з тіньовими ринками, зменшення корупції та збільшення доходів є життєво важливими для підтримання спроможності України вести війну та для її фінансової стабільності" , – зазначили посли.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці, що називають важливим "маяком" для міжнародних партнерів України.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що ним передбачено змінити процедуру конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, взявши за основу практики НАБУ та інших антикорупційних органів.

Також пропонується залучення міжнародних експертів до проведення конкурсу на відбір членів атестаційних комісій, встановлення алгоритму прийняття рішень конкурсною комісією, надання голові Держмитслужби права призначати своїх заступників без погодження з міністром фінансів.

Крім того, передбачено незалежний аудит митних органів, впроваджено вимоги до прийняття на службу, переатестацію працівників та підвищення оплати праці митників.