Депутати виділили 2 млрд грн на безплатне харчування учнів у початковій школі

Верховна Рада виділила 2 млрд грн до кінця року на безплатне харчування для дітей у початковій школі. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів, повідомляє Ліга.Фінанси.

У змінах державного бюджету, які депутати ухвалили 18 вересня, з'явилася субвенція місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Водночас у проєкті державного бюджету на 2025 рік грошей на харчування поки що немає.

Розподіл субвенції здійснюватиме Кабінет міністрів.

2 вересня президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні розробляється програма гарантованого безплатного харчування для учнів першого-четвертого класів.