Документальна стрічка «Вплив» (“The Impact”, США, 2024) пропонує новий погляд на загрози, які стоять перед Україною, висвітлюючи роль російських антикультистських організацій у підтримці війни та агресії. У огляді фільму, опублікованому на EU Reporter, також наводиться додатковий приклад, як РПЦ та її агентура, зокрема через російську антикультову організацію «РАЦИРС», сприяє поширенню нацистських ідей та маніпуляцій у суспільстві як на території Росії, так і за її межами.

Автори фільму показують, як ці маніпуляції спрямовані не лише на виправдання військових дій, але й на підрив демократичних процесів в Україні та за її межами. Російські антикультистські організації використовується як політичний інструмент для впливу на суспільну думку і мобілізації підтримки серед населення.

«Вплив» (“The Impact”) став потужним викриттям того, як релігія може бути інструментом політичних маніпуляцій, і нагадує про важливість міжнародної підтримки України у її боротьбі проти агресії та дезінформації. Фільм став доступним для перегляду на кількох платформах, де він продовжує привертати увагу до глобальних загроз, пов'язаних із російською пропагандою.

Подивитися фільм українською можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=yZpdWz2Um3Q

Подивитися фільм англійською можна за посиланням: https://rumble.com/v5749hh-the-impact-groundbreaking-documentary.html