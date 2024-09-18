У Мінсоцполітики назвали причину зменшення соцвидатків у 2025 році

У державному бюджеті на 2025 рік зменшено видатки на соціальну сферу передусім через непросту фінансову ситуацію й обмеженість фінансового ресурсу, який на "соціалку" надають міжнародні партнери. На цьому заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, повідомляє Укрінформ.

"На наступний рік поки що у нас закладено зменшення видатків на соціальні виплати. І це зумовлено тим, що фінансова ситуація і фінансовий ресурс на наступний рік буде ще більш обмеженим, ніж у поточному році" , - сказала Марчак.

Вона нагадала, що майже 100% соціального бюджету в Україні, в тому числі значна частина пенсійних виплат, сьогодні фінансується міжнародними партнерами. І це здебільшого не грантові кошти, а кредитні, що означає - фактично Україна це фінансує в борг.

"Обсяг цієї підтримки обмежений. Ми розуміємо, що зможемо профінансувати потреби в соціальних допомогах, видатки на протезування, на соціальні послуги. Але для того, щоб ми допомогли всім, кому це найбільше потрібно, ми будемо працювати над ще більшою адресністю, бо це єдина запорука того, що грошей в наступному бюджеті вистачить на соціальні виплати" , - додала заступниця міністра.

За її словами, Мінсоцполітики проводитиме перевірку фінансового та майнового стану громадян при наданні їм і соціальних виплат, і соціальних послуг.

Щодо пенсій у 2025 році, то, як зауважила Марчак, "дискусія ще триває".