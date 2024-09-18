У Раді заявили, що МВФ категорично проти емісії гривні

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступає проти емісії (випуск в обіг нових грошових знаків) гривні. Про це вона сказала, виступаючи у Верховній Раді перед журналістами, повідомляє Лівий берег.

“Наші міжнародні партнери – у першу чергу Міжнародний валютний фонд – виступають категорично проти емісії або друкування української гривні” , – сказала Підласа.

Вона зазначила, що в України є дуже специфічні умови, за яких випадків країна може дозволити собі, щоб НБУ купував облігації внутрішньої державної позики, які випускає уряд, і таким чином друкував гривню. І цей випадок прописаний у меморандумі з МВФ, в його закритій частині. Він говорить, що Україна повинна мати розрив у надходженні міжнародної допомоги.