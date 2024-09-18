У центрі Москви підприємці влаштували стрілянину у боротьбі за бізнес

У центрі Москви біля офісу маркетплейсу Wildberries в бізнес-центрі "Романов Двор", який знаходиться поруч з Кремлем, сталася стрілянина, пов′язана з бізнес-суперечкою його співвласників, є поранені, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що чоловік засновниці Wildberries Тетяни Бакальчук Владислав разом з охороною спробував потрапити до офісу компанії в бізнес-центрі "Романов Двор".

Сам Бакальчук назвав ситуацію "масштабною провокацією". Він заявив, що на нього і його команду намагалися напасти, коли вони приїхали на переговори щодо зупинення будівництва складів в офіс на Романів провулок.

Однак Тетяна Бакальчук заявила, що це була спроба захопити офіси Wildberries, а про переговори ніхто не домовлявся. Вона назвала це "рейдерським захопленням".

Через що виник конфлікт: У липні Wildberries і оператор зовнішньої реклами Russ зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "РВБ". Його засновниками стали ТОВ "Вайлдберріз" з 65% нової юрособи і ТОВ "Стінн" (власник "Русс Аутдор") з 35%.

Владислав Бакальчук, який володіє 1% ТОВ "Вайлдберріз", виступив проти об'єднання. Він стверджує, що Тетяна Бакальчук потрапила "під вплив братів Мірзоян" (бенефіціари Russ). Він поскаржився на ситуацію голові Чечні Рамзану Кадирову. Той пообіцяв допомогти "повернути її в сім'ю", а угоду Wildberries і Russ назвав рейдерським захопленням.

Тетяна Бакальчук у відповідь заявила, що йдеться "не про захоплення, а про розлучення". 30 липня вона подала заяву про розлучення до суду.