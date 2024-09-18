У Вірменії заявили про викриття спроби держперевороту з російським слідом

Служба національної безпеки Вірменії заявила про викриття підготовки до "узурпації влади за попередньою змовою", учасники якої, серед іншого, проходили підготовку на території Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє News.am.

Вірменська спецслужба стверджує, що група людей з метою захоплення влади у Вірменії та отримання приблизно 220 тисяч російських рублів щомісячної винагороди протягом 2024 року вербувала громадян Вірменії та колишніх мешканців Нагірного Карабаху.

Робили це під приводом "тримісячних зборів" у Росії та "ознайомлення з новими видами важкої зброї", а потім несення бойового чергування після повернення у Вірменію.

Завербованих вірмен возили до Росії для навчання на військовій базі під назвою "Арбат", де проводили заняття з "ведення бою в закритому приміщенні, усередині будівлі, з уже відомими їм видами зброї".

"Крім того, їм повідомили, що мета навчань – повернутися до Республіки Вірменія та усунути чинну владу, озвучивши в такий спосіб заклики очистити і врятувати Республіку Вірменія", – йдеться в повідомленні вірменської спецслужби.

Частина завербованих виступила проти захоплення влади у Вірменії та повернулась додому.

"За вчинення зазначеного діяння порушено кримінальне переслідування щодо семи осіб. Трьох затримано, щодо чотирьох оголошено розшук", – стверджує Служба національної безпеки Вірменії.

Зазначимо, що про викриття нібито спроби державного перевороту стало відомо в той час, як Єреван – донедавна найближчий союзник Росії на Південному Кавказі – поступово рухається в бік Заходу, звинувачуючи Москву у нездатності захистити Вірменію від Азербайджану.

Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван має надто багато питань до контрольованої РФ Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) і бачить причини вважати її загрозою для своєї державності.

Він також не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.