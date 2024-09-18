Естонська компанія запускає в Україні виробництво протиракетних систем

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що розпочне виробництво протиракетних систем в Україні. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Frankenburg Technologies була заснована у січні 2024 року за участю провідних фахівців оборонної та технологічної промисловості Естонії.

"Наша мета — розробляти ракетні системи, які вдесятеро доступніші, у сто разів швидші у виробництві та в кількостях, що набагато перевершують можливості нинішньої галузі. Ми революціонізуємо націлювання ракет, використовуючи нашу платформу ситуаційної обізнаності на базі ШІ, що дозволяє передбачати загрози та випереджати противників" , – йдеться на сторінці компанії в Linkedin.

Frankenburg Technologie консультує вищий військовий командир Естонії Мартін Херем, який нещодавно вийшов на пенсію, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався як стратегічний інвестор.

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції, а також технологічне партнерство із Siemens.

Згідно з документами компанії, непрямим власником Frankenburg Technologies є Маргус Ліннамяе, один із найбагатших бізнесменів Естонії.

Компанія призначила Сергія Кошмана, який раніше працював експертом в адміністрації президента Володимира Зеленського та Nokia Siemens Networks, на посаду генерального директора в Україні.