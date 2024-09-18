Правобережжя Херсонщини можуть розмінувати до кінця 2025 року - ОВА

На правобережній частині Херсонської області сапери розмінували вже 53% території, це приблизно 365 тисяч гектарів. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Новое время.

Як зазначив Прокудін, приблизно тисячі саперів щодня обстежують регіон. Загалом вони виявили й знищили вже 203 тисячі вибухонебезпечних предметів.

За словами голови Херсонської ОВА, якщо темпи цих робіт залишаться такими ж, як зараз, правобережну частину буде розміновано до кінця 2025 року.

«Наразі опрацьовуємо питання створення на базі нашої тероборони батальйону для розмінування. І другий варіант — формування мінізагонів для виконання цих робіт» , — додав Прокудін.

Також він зазначив, що кількість саперів у регіоні збільшать.