ISW оцінив удари по тиловим об'єктам у Росії

Продовження українських ударів по тилових російських логістичних об'єктах окрім знищення запасів боєприпасів та самих об'єктів призведе до ширшого оперативного тиску на російських військових, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські війська матимуть матеріальну базу, можливості і дозвіл на проведення масштабної кампанії з нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії.

Аналітики інституту нагадили, що влітку 2022 року українські війська здійснили серію ударів HIMARS по російських складах боєприпасів по всій окупованій Україні, що змусило російські війська розосередити склади боєприпасів і знизило ефективність російської логістики на той час.

"Повторні удари по складах боєприпасів на території Росії, які спричинять подібні до удару в Торопці збитки, можуть змусити російське військове командування прийняти аналогічне рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки і логістики в Росії для пом'якшення наслідків таких ударів.

Російські війська, можливо, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення в Росії через простір укриття, який створили обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, хоча об'єкт в Торопці не знаходиться в межах досяжності західних систем, що обстрілюються з України.

Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України з нанесення ударів на великі відстані може дозволити українським військам більш ефективно використовувати такі російські вразливості".

У ISW також зазначили, що у липні 2024 року українські війська завдали удару по ще одному російському складу боєприпасів поблизу Сергіївки, Воронезька область, і подальші українські удари по російських складах боєприпасів і ракет також можуть знищити значну частину російських матеріальних запасів.

Ключові висновки ISW за 18 вересня: