Close button

Росіяни вдруге за ніч вдарили по Харкову

Росіяни вдруге за ніч вдарили по Харкову
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Близько 5 ранку 19 вересня російські окупанти вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами. Можливі повторні прильоти. Будьте обережні".

Терехов повідомив, що одне з влучень трапилося між школою та дитсадком в Індустріальному районі. Інформації про постраждалих немає.

Друге влучання КАБу сталося біля депо у Салтівському районі міста. Без постраждалих.

Біля обидвох місць влучень вибиті вікна будинків.

Передісторія:

  • У ніч на 19 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. Удари відбулися у Шевченківському районі міста. 
  • Знищено два приватні будинки, загорілися господарчі будівлі та лісиста місцевість площею близько тисячі квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає.

Новини

Популярні теми форуму

analytics