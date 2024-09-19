Росіяни вдруге за ніч вдарили по Харкову
Близько 5 ранку 19 вересня російські окупанти вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
"Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами. Можливі повторні прильоти. Будьте обережні".
Терехов повідомив, що одне з влучень трапилося між школою та дитсадком в Індустріальному районі. Інформації про постраждалих немає.
Друге влучання КАБу сталося біля депо у Салтівському районі міста. Без постраждалих.
Біля обидвох місць влучень вибиті вікна будинків.
Передісторія:
- У ніч на 19 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. Удари відбулися у Шевченківському районі міста.
- Знищено два приватні будинки, загорілися господарчі будівлі та лісиста місцевість площею близько тисячі квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає.