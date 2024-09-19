Росіяни вдруге за ніч вдарили по Харкову

Близько 5 ранку 19 вересня російські окупанти вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами. Можливі повторні прильоти. Будьте обережні".

Терехов повідомив, що одне з влучень трапилося між школою та дитсадком в Індустріальному районі. Інформації про постраждалих немає.

Друге влучання КАБу сталося біля депо у Салтівському районі міста. Без постраждалих.

Біля обидвох місць влучень вибиті вікна будинків.

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