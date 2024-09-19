У Росії заарештували військового начальника, який відповідав за ремонт танків

Російська влада заарештувала начальника бронетанкової служби Центрального військового округу 18 вересня за підозрою в отриманні великого хабара, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Слідчий комітет Росії оголосив 18 вересня, що порушив справу проти начальника бронетанкової служби КБМ Дениса Путілова за отримання хабара в розмірі 10 мільйонів рублів ($107 000) в обмін на видачу контрактів на ремонт і обслуговування військової техніки підприємцю на прізвище Чудінов.

На території ЦВО дислокується 90-та танкова дивізія Росії, і Путілов, найімовірніше, мав безпосереднє відношення до нагляду за ремонтом і обслуговуванням танків та іншої бронетехніки, яку 90-та танкова дивізія використовує в бойових діях в Україні.

У ISW зауважили, що з початку перебування Бєлоусова на посаді міністра оборони у квітні 2024 року такі корупційні справи проти високопосадовців Міністерства оборони (МО) Росії значно почастішали, як результат очевидного прагнення Бєлоусова викорінити корупцію та вирішити проблеми неефективного управління, які вразили МО за часів колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Зв'язки Путілова з Шойгу залишаються нез'ясованими на момент написання цієї публікації, але його арешт свідчить про те, що Бєлоусов намагається розправитися з корумпованими і неефективними чиновниками, які відповідають за утримання російських військових активів, зокрема, дефіцитної бронетехніки.