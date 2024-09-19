Проєкт з постачання польської електроенергії до України фактично "заморожений" – ЗМІ
Проєкт з виробництва електроенергії Польщею для України на сьогодні так і не почали реалізовувати, він перебуває практично у замороженому стані. Про це повідомило джерело, знайоме з ситуацією, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.
"За цим проектом немає нічого нового, окрім заяв, які були зроблені польською стороною ще влітку", - сказав співрозмовник.
Про можливість виробляти електроенергію для України на польських ТЕС заявив у липні прем'єр Польщі Дональд Туск.
Ідея полягала у будівництві другої лінії електропередачі Жешув (Польща) – Хмельницька АЕС, що дозволило б у перспективі збільшити пропускну спроможність для імпорту вдвічі – до 1,6 ГВт. Але при цьому Польща хотіла, щоб Єврокомісія скасувала для виробництва електроенергії з використанням вугілля податок на викиди CO2.
Поки що ідея майже не має шансів на реалізацію, зазначив співрозмовник видання.
"І технічно (з огляду на необхідність будівництва нової лінії - ред.), і політично вона мало реалізується", - сказав співрозмовник.
Він вважає, що навряд чи варто очікувати, що ЄК піде назустріч Польщі та скасує податок на шкідливі викиди. До того ж для цільових поставок електроенергії потрібно буде змінювати правила доступу до міждержавного перетину.
"Доступ надається за конкурсом, а в даному випадку треба буде надавати постійний доступ без будь-якого конкурсу", - зазначив співрозмовник.