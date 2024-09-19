Очільник МЗС Сибіга сьогодні відвідає Молдову

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 19 вересня відвідає з робочим візитом Республіку Молдова, повідомляє Укрінформ.

У Кишиневі глава МЗС проведе двосторонні переговори з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм, повідомили у міністерстві закордонних справ.

"Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин та реалізація спільних інфраструктурних проєктів, зміцнення безпеки в регіоні та спільна протидія російській дезінформації, мирне вирішення придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Молдови, координація дій на шляху до вступу України та Молдови до ЄС" , - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Молдова стане третьою країною першого закордонного турне новопризначеного міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

У попередні дні глава МЗС вже відвідав Румунію та Словаччину.