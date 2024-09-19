За рік Росію залишили понад два мільйони мігрантів

За рік з Росії поїхали понад 2 млн іноземних громадян, які там проживали, випливає з повідомлень офіційних відомств. Наразі в країні зареєстровано 6,17 млн іноземних громадян, повідомило головне управління з питань міграції МВС РФ, повідомляє Deutsche Welle.

"На 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають у Росії, інформація про які містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб" , - зазначило міністерство. ﻿

При цьому за весь 2023 рік у РФ стали на міграційний облік понад 8,5 млн осіб, заявила наприкінці червня уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

"Найбільше громадян держав - учасниць СНД трудяться на території Росії. В'їхало 2023 року на нашу територію 9 973 338 осіб. З них поставлено на міграційний облік 8 507 906 осіб" , - повідомила Москалькова.

Скорочення припливу мігрантів до РФ

Водночас у липні нинішнього року Росстат повідомляв про скорочення припливу мігрантів до Росії до мінімального рівня за останні десять років. У 2023 році до РФ з-за кордону приїхали 560 тисяч осіб, - на 23 відсотки менше, ніж роком раніше, коли приплив склав 730 тисяч осіб, зазначило відомство.

Після березневого теракту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл", у скоєнні якого звинуватили громадян Таджикистану, влада Росії почала посилювати міграційну політику. У червні Держдума ухвалила законопроєкт, що посилює режим перебування мігрантів у РФ (і в тому числі передбачає створення відповідного реєстру). Документ має набути чинності 5 лютого 2025 року, до цього моменту має бути запущений і реєстр.

На початку вересня Таджикистан рекомендував своїм громадянам "тимчасово утриматися від поїздок до Російської Федерації без гострої потреби" у зв'язку з чинним у РФ "режимом посиленого контролю в'їзду іноземних громадян". Раніше з такою самою рекомендацією виступив Киргизстан.