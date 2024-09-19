Росіяни влаштували блокаду жителям окупованих сіл на Запоріжжі – адміністрація

Жителі деяких окупованих населених пунктів Запорізької області перебувають у повній блокаді. Про це заявив начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко. За його словами, люди не отримують гуманітарну допомогу, при цьому військові РФ не випускають жителів з окупації, повідомляє Радіо Свобода.

"На даний час у нас три населених пункти окуповані – це Нестерянка, Копані, Мирне. Залишається там в Нестерянці 78 осіб, у Копанях – 54 людини, у Мирному залишаються дві дитини.

На даний час гуманітарна допомога їм не надається. Останній раз це було в серпні – їм привезли крупи і тушкованку. Воду люди збирають дощову, переважно харчуються тим, що виросло в городі. Обстрілюються ці населені пункти щодня, дуже багато дронів літає, людей не випускають. Раніше люди могли поїхати до Токмака, а на даний час зробили їм блокаду. Нічим не допомагають і нікуди їх не випускають" , – розповів начальник МВА.

За його даними, кількість військових РФ у цих населених пунктах не зменшується, пересуваються вони переважно вночі, коли місцевим заборонено виходити з будинків. Також окупанти проводять постійні обшуки й перевірки цивільних, додав Вініченко.

Раніше цього місяця речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що на Запорізькому напрямку за останній місяць поменшало російських штурмів на фронті. За його словами, на деяких ділянках фронту армія РФ не наважується на активні бойові дії. Речник не виключає, що це повʼязано з відводом певної кількості російських військ із цього напрямку.

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