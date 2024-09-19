У Польщі відкриють вечірні школи для українських дітей: де та як записатися

У чотирьох містах Польщі відкривають вечірні школи для українських учнів 8-11 класів. Крім вивчення основних предметів, діти зможуть брати участь у профорієнтаційних і соціальних заходах, повідомляє РБК-Україна.

Як буде організоване навчання та де можна записатися, розповідає з посиланням на yavp.pl.

Що вивчатимуть на вечірніх заняттях

Фундація "Незламна Україна" за сприяння міжнародної гуманітарної організації CARE Poland у 2024/25 навчальному році організовує безкоштовні освітні простори із вечірніми заняттями для учнів 8-11 класів. Діти вивчатимуть за шкільною програмою математику, історію, українську, польську, англійську мови. Старт занять відбудеться упродовж вересня.

Для учнів 8 класу заняття з математики передбачають підготовку до польського екзамену 8-класника, а 9 і 10 класи навчатимуться за загальною програмою для надолуження знань. Учнів 11 класу готуватимуть до українського незалежного оцінювання.

Заняття з англійської, української та польської мови проводитимуть у групах за рівнем знань. Історію вивчатимуть у ігровій формі.

Діти також відвідуватимуть музеї, кіно, зможуть звернутися до психолога, навчатимуться у просторах з настільними іграми. Двічі на місяць учні відвідуватимуть польські компанії та установи, щоб поспілкуватися з фахівцями різних сфер.

Де проходитимуть заняття та як записатися

Вечірні заняття для українських дітей будуть організовані у чотирьох великих містах Польщі. Двічі на тиждень діти у вечірній час зможуть відвідувати заняття з усіх або окремих предметів.

Попередні адреси занять:

Познань: os. Jagiellońskie 128, 61-223

Гданськ: ul. Rogalinska 17, 80-809

Лодзь: Plac Wolności 12, 91-415

Варшава: Al. Jerozolimskie 179

Залишити заявку на безоплатне навчання можна за посиланням. Після заповнення анкети упродовж вересня учасникам надішлють запрошення у вечірню школу та інформацію про розклад занять та. З усіх питань можна звертатися за електрнною адресою office@nezlamna.org.

Українські діти у Польщі: які правила діють

За даними Міністерства освіти Польщі, у 2023/2024 навчальному році в польських школах навчалися близько 100 тисяч українських дітей-біженців. Із запровадженням обов'язкової освіти очікувалося, що кількість українських учнів зросте на 80 тисяч.

Зі змінами до закону про допомогу українцям у Польщі, які набули чинності з 1 липня, всі діти з тимчасовим захистом мають відвідувати школи у Польщі. Якщо раніше батьки могли обирати дистанційну форму навчання в українській системі освіти, то тепер це не звільняє від шкільного обов'язку у Польщі. Батьків, які не запишуть дітей до школи, позбавлять польських "дитячих" виплат (близько 8000 грн щомісяця) та можуть карати штрафами.

Виняток із обов'язку відвідувати школу у Польщі зробили лише для учнів випускних класів, які складатимуть НМТ.