WSJ: На Путіна чинять тиск, щоб він оголосив нову хвилю мобілізації
За даними американського видання The Wall Street Journal, керівництво Міністерства оборони РФ продовжує тиснути на лідера Росії Володимира Путіна з вимогою оголосити нову хвилю мобілізації, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Кремля на полі бою в Україні, повідомляє Українська правда.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Москві.
Видання пише, що на початку 2024 року керівництво Міноборони РФ на чолі з Сергієм Шойгу пропонувало Путіну запропонував Путіну провести мобілізацію перед його так званою "інавгурацією", однак той відмовився, наполягаючи на використанні лише добровольців, які підписують контракти.
У липні Путін спробував збільшити чисельність війська, подвоївши одноразову виплату для новобранців до 400 000 рублів, або приблизно 4300 доларів.
Зараз, як стверджує WSJ з посиланням на джерела, російське МО вже під управлінням Бєлоусова знову відчуває проблеми з нестачею живої сили, через що Росія не може організувати великий контрнаступ у Курській області.
"Все більше людей говорять, що мобілізація неминуча", - сказав один зі співрозмовників WSJ.
The Wall Street Journal зазначає, що тиск на проведення чергової хвилі мобілізації посилюється тим, що кількість жертв війни в Україні сягнула приблизно одного мільйона.
"Проблеми Росії стають дедалі гострішими. Після того, як московські війська взяли активну участь у захопленні східноукраїнського міста Покровськ, Росія звернулася до молодих і недосвідчених призовників і стягнула війська з інших ділянок лінії фронту в Україні для захисту російської території", - пише WSJ.
Також видання відзначає, що в Кремлі побоюються, що чергова мобілізація може порушити баланс у сприйнятті війни російським суспільством, створюючи політичні ризики для Путіна.
Передісторія:
- 17 вересня газета The Wall Street Journal оприлюднила свою оцінку, згідно з якою, загальні втрати військових Росії й України з початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року могли перевищити мільйон.
- Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки полковник СБУ Роман Костенко заявив, що дані газети WSJ про 80 тисяч загиблих на війні з Росією українських військових є завищеними.
- 18 вересня у Росії запустили сайт реєстру електронних повісток – його тестують у трьох регіонах: Рязанській, Сахалінській областях і Республіці Марій Ел, повноцінно портал запрацює з 1 листопада.