WSJ: На Путіна чинять тиск, щоб він оголосив нову хвилю мобілізації

За даними американського видання The Wall Street Journal, керівництво Міністерства оборони РФ продовжує тиснути на лідера Росії Володимира Путіна з вимогою оголосити нову хвилю мобілізації, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Кремля на полі бою в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Москві.

Видання пише, що на початку 2024 року керівництво Міноборони РФ на чолі з Сергієм Шойгу пропонувало Путіну запропонував Путіну провести мобілізацію перед його так званою "інавгурацією", однак той відмовився, наполягаючи на використанні лише добровольців, які підписують контракти.

У липні Путін спробував збільшити чисельність війська, подвоївши одноразову виплату для новобранців до 400 000 рублів, або приблизно 4300 доларів.

Зараз, як стверджує WSJ з посиланням на джерела, російське МО вже під управлінням Бєлоусова знову відчуває проблеми з нестачею живої сили, через що Росія не може організувати великий контрнаступ у Курській області.

"Все більше людей говорять, що мобілізація неминуча" , - сказав один зі співрозмовників WSJ.

The Wall Street Journal зазначає, що тиск на проведення чергової хвилі мобілізації посилюється тим, що кількість жертв війни в Україні сягнула приблизно одного мільйона.

"Проблеми Росії стають дедалі гострішими. Після того, як московські війська взяли активну участь у захопленні східноукраїнського міста Покровськ, Росія звернулася до молодих і недосвідчених призовників і стягнула війська з інших ділянок лінії фронту в Україні для захисту російської території" , - пише WSJ.

Також видання відзначає, що в Кремлі побоюються, що чергова мобілізація може порушити баланс у сприйнятті війни російським суспільством, створюючи політичні ризики для Путіна.

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