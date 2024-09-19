СБУ після обшуків повідомила про підозру архімандриту УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП, який виправдовував війну РФ проти України, повідомляє Українська правда.

У повідомленні спецслужби не вказано ім'я фігуранта, але за даними джерела видання, йдеться про 39-річного архімандрита Володимира (в миру Олексій Ракк), Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП, де СБУ проводила обшуки 18 вересня.

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.