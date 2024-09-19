Британська розвідка оцінила здатність Путіна збільшити армію на 180 тисяч

Плани Володимира Путіна збільшити свою армію на 180 тисяч людей зіткнуться із труднощами. Вони зумовлені тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, 16 вересня Путін підписав указ про збільшення чисельності російських збройних сил на 180 тисяч осіб до загальної чисельності 1,5 млн осіб, який набуде чинності з грудня 2024 року. Це третій указ, підписаний Путіним про збільшення чисельності російських збройних сил із початку війни проти України у лютому 2022 року.

Прагнення Росії до розширення своїх збройних сил добре відоме. У грудні 2022 року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу закликав збільшити чисельність російських військ до 1,5 мільйона людей, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія, швидше за все, збільшить кількість та розмір підрозділів у своїх сухопутних військах, щоб розмістити більшу частину додаткових 180 тисяч осіб.

"Незважаючи на заявлений намір розширити свої сили, цілком імовірно, що це прагнення буде утруднено важкими втратами, що продовжуються в конфлікті з Україною, і проблемами з набором особового складу", - зазначають у Міноборони Британії.

Дорога війна

За даними британської розвідки, війна в Україні стала дорогим заходом для Росії, особливо з погляду особового складу. З початку конфлікту Росія втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

Темпи набору російських військових у 2024 році знизилися порівняно з темпами, досягнутими у 2023 році. Це призвело до того, що російське міністерство оборони збільшило бонуси за прийом на службу у серпні 2024 року. Виплати військовослужбовцям склали близько 8% федеральних витрат на рік до червня 2024 року.

Володимир Путін своїм указом розпорядився збільшити штатну чисельність російської армії на 180 тисяч до 2 млн 389 тисяч осіб, а чисельність військовослужбовців до 1,5 млн осіб.